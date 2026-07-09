Služil na OnlyFans, ni pa prijavil 700.000 evrov

Finančna policija iz Milj je v sklopu aktivnosti za preprečevanje davčnih utaj in sive ekonomije zaključila inšpekcijski nadzor pri ustvarjalcu spletnih vsebin s stalnim prebivališčem v Trstu, ki je služil veliko denarja z objavljanjem vsebin, tudi na podlagi naročnin, na znanih spletnih platformah.

Preiskava se je začela na podlagi podrobnih analiz, ki so pokazale veliko nesorazmerje med prihodki, ki jih je prijavil Tržačan, in njegovo visoko prepoznavnostjo na družbenih medijih, za katero je značilno nenehno prizadevanje za promocijo lastne podobe z namenom ustvarjanja bogastva.

Ta je namreč imel več kot 100.000 sledilcev na Instagramu, več deset milijonov ogledov na različnih video platformah za odrasle ter na stotine objavljenih videov na platformah OnlyFans in Fansly. Predvsem platforma OnlyFans mu je omogočala zaslužek tako prek mesečnih naročnin sledilcev kot tudi prek prodaje prilagojenih vsebin ter prek prejemanja »digitalnih napitnin« med interakcijami v zasebnih klepetih.

V preiskavi je bilo ugotovljeno, da je te dejavnosti izvajal v popolni davčni anonimnosti, pri čemer je davčni upravi prikrival prejete prejemke v obdobju več let, v skupnem znesku 700.000 evrov. Med drugim ni poravnal t.i. "etične davčne obveznosti" v višini 60.000 evrov (gre za dodaten davek v višini 25 odstotkov, predviden za prihodke iz sektorja zabave odraslih). Več neprijavljenih prihodkov je preko spleta prenesel na tuje račune, kar je otežilo sledljivost transakcij.