S skupnostnimi domovi nastaja nov sistem oskrbe

Na noge postavljajo nov sistem zdravstva, s katerim iz koncepta zdravljenja kot glavnega elementa sistema prehajajo na koncept celovite oskrbe osebe. Tako iz vidika psihičnega in fizičnega zdravja kot iz socialnega vidika, so poudarili na včerajšnji medijski konferenci zdravstvenega podjetja Asugi na sedežu direkcije v vili Renner v Svetoivanskem parku v Trstu.

V središču novega sistema so skupnostni zdravstveni domovi, v katerih delujejo multidisciplinarne ekipe zdravnikov splošne medicine, družinskih in skupnostnih medicinskih sester ter zdravstvenih tehnikov, specialistov in socialnih delavcev. Nekatere zdravstvene domove so že odprli in tako dosegli prve rezultate v okviru deželne zdravstvene reforme v sozvočju z določili ministrske uredbe št. 77 iz leta 2022. Njen cilj je okrepiti obravnavo kroničnih bolezni in oskrbo na domu, zmanjšati pritisk na urgenco ob nenujnih primerih ter povezovati socialne in zdravstvene storitve.

V 95 % primerov mimo urgence

Prvi rezultati delovanja skupnostnih domov prikazujejo pozitivno sliko, menijo pri podjetju Asugi. V prvih štirih mesecih leta 2026 je enotna vstopna točka v skupnostnem domu tržaške glavne bolnišnice obravnavala 489 primerov, ambulanta zdravstvene nege je sledila 1078 uporabnikom, ambulanta primarnega zdravstva pa je prevzela v obravnavo 4938 primerov. Kar 95 odstotkov primerov so rešili v okviru teritorialnih zdravstvenih služb in tako razbremenili urgentni oddelek bolnišnice. Od odprtja skupnostnih domov so na Tržaškem obravnavali skupno 8954 primerov, na Goriškem pa 2034.