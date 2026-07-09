Knjižnica vabi na Pravljice pod senčnikom

Oddelek za mlade bralce Narodne in študijske knjižnice med poletjem prireja petkove pravljične urice za otroke v Sesljanskem zalivu. Pravljice pod senčnikom vabijo mlade poslušalce na plažo Castelreggio ob petkih ob 10.30 pri bivšem glavnem vhodu v kopališče. Potem ko je pretekli petek led razbila kamišibajkarka Katerina Ferletič, bo na jutrišnjem drugem srečanju otroke obiskala glasbenica Zinajda Kodrič, ki najmlajše prav rada uvaja v svet glasbe.

V nadaljevanju bodo urice na plaži popestrili še glasbena pedagoginja Valentina Pieri v paru z amatersko gledališko igralko Melito Malalan, profesorica slovenščine in gledališka pedagoginja Julija Berdon ter igralka Lara Komar. Pripovedovanju sledi krajša kreativna delavnica, primerna za otroke od tretjega leta starosti. Omogočena bosta izposoja in vračilo gradiva na plaži od 9. do 12. ure. Organizirane skupine (npr. poletne centre) naprošajo, da predhodno najavijo svojo udeležbo pri posamični pravljični urici.Prihodnja srečanja bodo potekala jutri ter 17., 24. in 31. julija. Tudi tokratna izvedba pravljičnih uric na plaži poteka pod pokroviteljstvom Občine Devin- Nabrežina in s podporo upravljavcev plaže.