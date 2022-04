»Če Ukrajina pade, smo na vrsti mi«

Sončen, a vendar zelo hladen dan v Rigi, prestolnici Latvije. Ne samo meteorološko, hladen je tudi zaradi bližine vojne. Na vseh javnih poslopjih je poleg latvijske tudi ukrajinska zastava. Ukrajina je blizu, Rusija čez mejo, nič več ni tako, kot je bilo pred poldrugim mesecem.

Ta občutek imam tudi, ko se pogovarjam z Borisom Cilevičem, socialdemokratskim poslancem v latvijskem parlamentu, človekom s tremi imeni. Zame je vedno bil Boris Cilevič, na latvijskih dokumentih je Boriss Cilevičs, s tistim konlčnim s, ki ga latvijščina pridaja vsem samostalnikom moškega spola, na spletu pa najdeš tudi inačico Tsilevich. Sam se glede tega malo pošali, čeprav vidiš, da mu je tesno pri srcu. Zgodilo se je celo, da mu niso dovolili vkrcanja na letalo, ker se ime na vozovnici ni ujemalo z imenom na potnem listu. To se ti pač zgodi, če si v Latviji Rus, pa še judovskega porekla povrh. Tu so se vedno mešali jeziki, država je bila nekako na prepihu.

Boris je prejšnji teden zadnjikrat vodil zasedanje odbora za človekove pravice v parlamentarni skupščini Sveta Evrope; mandat mu je zapadel, težak mandat, kot ve povedati, ker je odbor v glavnem zasedal na daljavo, s simultanim prevajanjem v šest jezikov. Zdaj jih je samo pet, ker je ruščina odpadla.

In tu se mi kar vsili vprašanje, ali se mu zdi prav, da je bila Rusija izločena iz Sveta Evrope. Nima pomislekov. »Že pred časom sem glasoval proti prisotnosti Rusije v Svetu Evrope. To je organizacija, ki promovira človekove pravice in demokracijio, že leta beremo negativna mnenja in zato nima kaj iskati v Svetu Evrope. To niso Združeni narodi, kjer so vse države, to je organizacija, kjer morajo članice spoštovati odločitve sodišča za človekove pravice.«

Ali ste pričakovali invazijo Ukrajine?

Ne, veliko so o tem govorili, ampak nisem verjel, da bo do napada prišlo. Vedel sem, da so bile vsakovrstne težave, ampak nisem pričakoval, da bo Rusija šla tako daleč, bombardirala in ubijala ljudi. To je zame nočna mora, še vedno ne morem verjeti, da se zares dogaja. Rusija se obnaša kot nacistična država.

Latvija je država z najvišjim odstotkom ruskega prebivalstva v Evropski uniji. Kakšen je odnos ruske skupnosti do vojne v Ukrajini?

Zelo različen. 22 odstotkov jih obsoja agresijo, 21 odstotkov podpira Putina, preostalih skoraj 60 odstotkov o tem noče govoriti, vsaj v javnosti ne. Veliko je ruske propagande, čeprav ruske televizije ne morejo gledati. Ker so to zasebne družbe in so njihovi lastniki podvrženi sankcijam, je Latvija zasenčila te sporede. Dejstvo pa je, da nimajo alternative, ni ustrezne, neodvisne informacije v ruščini. Ljudje v glavnem razumejo latvijščino, ampak jih ne zanima, ker je to televizija, ki jo delajo Latvijci za Latvijce in poroča o Latviji. Rusov to ne zanima, gledajo samo šport.