Če v Palmanovi ne vedo, kje je fontana v Barkovljah

Ko je človek v nevarnosti ali ko vidi sočloveka, ki je potreben pomoči, je vsaka minuta dragocena. Včasih tudi vsaka sekunda. Zato krajevnim sindikatom, ki predstavljajo zaposlene v zdravstvu (FIALS), v vrstah organov pregona (SAP) in gasilcev (CONAPO), ne gre v račun enotna telefonska številka za klic v sili (NUE) 112 in deželna centrala Sores v Palmanovi. Na podlagi njihovih poklicnih izkušenj je namreč pomoč, ki jo za celotno Furlanijo - Julijsko krajino usmerjajo iz Palmanove, večkrat v zamudi in nekoordinirana. Zato so včeraj deželnega predsednika Massimiliana Fedrigo ponovno pozvali, naj preuči možnost vsaj dveh central. Drugo bi najraje odprli v Trstu.

Nismo lokal patrioti, je bilo včeraj slišati v tržaški kavarni San Marco, boli pa nas, da ta deželna uprava ni želela in ne želi upoštevati mnenj tehnikov in ljudi, ki se vsakodnevno soočajo z mankom sedanje ureditve. Prvi je nedvomno slabo poznavanje ozemlja, na katerem se nesreča zgodi. Iz centrale v Palmanovi na primer niso vedeli, kje je »fontana v Barkovljah« in so spraševali za hišno številko, na katero naj preusmerijo rešilca ...

V gasilski centrali dela tudi slovenski gasilec in sindikalist Damjan Nacini, ki je številnim prisotnim pojasnil, da je koordinacija med reševalci zelo pomanjkljiva. Ker mora vsak klic v sili preučiti nekdo, ki sedi v Palmanovi in ni zelo verjetno nikoli videl prometne nesreče, gasilce na kraj karambola pogosto pošlje šele kasneje. Pa čeprav je morda tam nekdo ukleščen v pločevino. Zgodi pa se tudi, da je nesreča 200 metrov od gasilske postaje, a Sores tja napoti veliko bolj oddaljeno gorsko reševalno službo ...

