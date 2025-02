Čebele v pomladni idili že nabirajo cvetni prah (VIDEO)

V tržaškem Bregu, točneje v Boljuncu, so že konec januarja zacveteli prvi mandljevci, kar je daleč bolj zgodaj kot v preteklosti. Zgodnje prebujanje narave gre pripisati nadpovprečno toplemu zimskemu dogajanju. V Boljuncu se je denimo temperatura v celotni zimi le enkrat in še to komajda spustila pod ledišče 26. decembra, ko smo zabeležili najnižjo vrednost -0,3 stopinje Celzija, drugače je bila vseskozi povečini občutno nad ničlo, kar daleč presega dolgoletno dogajanje.