Čelno trčenje pri onkološkem centru

V Avianu na Pordenonskem sta danes zjutraj na cesti Pedemontana v bližini onkološkega centra CRO čelno trčila dva avtomobila, pri čemer sta bili dve osebi poškodovani. Na kraj so prišli reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores, ki so jima nudili prvo pomoč. Žensko, staro okrog 50-let, so s helikopterjem prepeljali v videmsko bolnišnico, kamor so jo sprejeli z rumeno triažno kodo, moškega pa z reševalnim vozilom v pordenonsko bolnišnico, kamor so ga sprejeli z zeleno triažno kodo. Na kraju so bili gasilci, ki so pomagali reševalcem pri najnujnejši oskrbi poškodovanih, zavarovali so kraj nesreče in odpravili njene posledice. Lokalni policisti pa so urejali promet in preiskujejo vzroke nesreče.