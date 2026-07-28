Med Tolminom in Kobaridom huda avtobusna nesreča

Zjutraj se je na cesti med Tolminom in Kobaridom, blizu odcepa za Kamno, zgodila huda nesreča avtobusa, poročajo Primorske novice. Voznik, tuji državljan, in ena od potnic sta se po prvih podatkih huje poškodovala, oba so s helikopterjema odpeljali na zdravljenje v bolnišnico.

Nesreča se je zgodila ob 7.39, ko je 35-letni voznik z avtobusom peljal iz tolminske smeri proti Kobaridu in je v blagem levem ovinku zapeljal s ceste. Na avtobusu je bilo sedem potnikov. Po prvih podatkih se je 35-letni voznik avtobusa huje poškodoval, prav tako ena od potnic.

Po oskrbi na kraju nesreče so voznika z vojaškim helikopterjem, potnico pa s policijskim helikopterjem odpeljali na zdravljenje v bolnišnico. Še štirje potniki so se lažje poškodovali, z reševalnimi vozili so jih odpeljali v šempetrsko bolnišnico. Dva potnika se v nesreči nista poškodovala.

Cesta je bila nekaj časa zaprta za promet, ta trenutno poteka izmenično enosmerno. Na kraju nesreče je poleg policistov posredovalo več gasilcev in reševalcev. Več podrobnosti o okoliščinah nesreče bodo z novogoriške policijske uprave sporočili kasneje.