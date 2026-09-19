S prisotnostjo in bližino želi preprečiti kazniva dejanja

»Spoznati, poslušati in služiti.« S temi besedami je poveljnik Gianpaolo Greco predstavil svojo vizijo ob začetku mandata novega pokrajinskega poveljnika karabinjerjev v Trstu. Na tem položaju je nasledil Gianluco Migliozzija. Na srečanju z novinarji na sedežu pokrajinskega poveljstva je poudaril, da v Trst prihaja z velikim spoštovanjem do njegove zgodovine, kulture in posebne geografske lege, vendar z jasnim ciljem: biti čim bliže ljudem.

Greco je ob tem izpostavil besedo, ki se je skozi njegovo predstavitev večkrat ponovila - prisotnost. »Biti vedno tam, kjer občan doživi kaznivo dejanje, kjer je starejši žrtev goljufije, kjer je ženska žrtev nasilja ali kjer družina doživlja stisko. Biti tam - in, kjer je mogoče, biti korak pred dogodki,« je poudaril. Prav preventiva bo po njegovih besedah eden od temeljev njegovega delovanja. Za Greca uspeh varnostnih služb ni samo v tem, da storilca prejmejo po kaznivem dejanju, temveč predvsem v tem, da ga poskušajo preprečiti, še preden do dejanja sploh pride.

Med temami, ki jih je novi poveljnik izpostavil kot posebej pomembne, so goljufije na račun starejših. Gre za kazniva dejanja, pri katerih storilci pogosto izkoriščajo zaupanje žrtev in se predstavljajo kot karabinjerji ali druge uradne osebe. »To je odvratno kaznivo dejanje. Prizadene najranljivejše in izkorišča zaupanje, ki ga imajo ljudje v karabinjerje,« je dejal Greco.