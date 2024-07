Drobnoprodajne cene 95-oktanskega bencina in dizelskega goriva na servisih zunaj avtocest ter kurilnega olja bodo opolnoči ostale nespremenjene, potem ko je vlada zvišala trošarine in uvedla spremembe glede biokomponente v bencinu in dizlu.

Cene bodo tako od torka do vključno 12. avgusta znašale 1,514 evra za liter bencina, 1,528 evra za liter dizelskega goriva in 1,146 evra za liter kurilnega olja, je danes sporočilo ministrstvo za okolje, podnebje in energijo.