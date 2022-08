Cene plina navzgor

Potem ko so se cene zemeljskega plina na račun petkove napovedi ruskega energetskega velikana Gazprom, da bo konec meseca vnovič ustavil dobavo ruskega plina po plinovodu Severni tok 1, v ponedeljek občutno zvišale, so danes nekoliko upadle, a zaskrbljenost, da bo ustavitev trajna, ostaja, poročajo tuje tiskovne agencije. V ponedeljek so oktobrske terminske pogodbe za megavatno uro zemeljskega plina z nizozemskega vozlišča TTF med trgovanjem dosegle 296,60 evra. Sklenile so pri 282,01 evra, piše tiskovna agencija Reuters.

Danes okoli 15.00 je bilo treba za megavatno uro zemeljskega plina z dobavo v septembru odšteti 265,40 evra oz. 4,1 odstotka manj kot v ponedeljek, za megavatno uro z dobavo v oktobru 269,90 evra, kar pomeni padec za 3,6 odstotka, za megavatno uro z dobavo v novembru pa 273,80 evra oz. 3,2 odstotka manj kot v ponedeljek.

Ruski energetski velikan Gazprom je v petek sporočil, da bo konec avgusta za tri dni ponovno ustavil dobavo ruskega plina prek plinovoda Severni tok 1, po katerem plin pride iz Rusije v Nemčijo. Tudi tokrat je kot razlog za prekinitev navedel vzdrževalna dela.

To bo še povečalo pritisk na regijo, saj želijo evropske države napolniti skladišča plina pred zimo. Negotovost in strah pred popolno ustavitvijo dobave ruskega plina v Evropo je velik.

Plinovod Severni tok 1 že trenutno obratuje le s petino zmogljivosti.Trgovci pojasnjujejo, da je zdaj, ko so cene celo blizu 300 evrov za megavatno uro, na trgu prisotno pehanje za dobičkom. Ko bo Severni tok 1 zaprt, pa naj bi lahko prišlo do posebej ekscesnih gibanj.

Pretok plina po plinovodu Severni tok 1 iz Rusije je sicer danes stabilen.Evropska skladišča plina so zapolnjena 77,4-odstotno, s čimer so blizu cilja Evropske komisije, po katerem mora biti zasedenost do 1. oktobra 80-odstotna, še navajajo agencije.