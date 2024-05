Cene toaletnega papirja letijo v nebo

Inflacija in draginja nasploh že dve leti klatita po denarnicah evropskih in italijanskih potrošnikov. Pred nedavnim je skupina CRC preučila spremembe cene ene izmed najbolj primarnih izdelkov, toaletnega papirja. Toaletni papir je po njihovih analizah sektor z več kot milijardo evrov letnega prometa, njihova analiza pa prikazuje kajpak kritično sliko. Srednja cena tovrstnega papirja se je v Italiji med letoma 2021 in 2024 povišala za 44 %. Glavna mesta vseh nekdanjih pokrajin Furlanije - Julijske krajine pa zasedajo zgornji del lestvice.

Največ morajo po novem za paket toaletnega papirja odšteti v Bocnu, in sicer 3,40 evra, kar predstavlja 86-odstotno podražitev v primerjavi z 1,83 evra leta 2021. Za Bocnom je toskanski Grosseto, tretje mesto na neugledni lestvici draginje zaseda Videm. Tam se je cena toaletnega papirja zvišala za 85,5 odstotka v treh letih, Videmčanke in Videmčani morajo zato v povprečju za paket s štirimi rolami odšteti 3,06 evra. Pred tremi leti je bila cena skoraj polovična, 1,65 evra.

Trst je na enajstem mestu po ceni toaletnega papirja. Povprečna cena štirih rol znaša tukaj 2,84 evra (65-odstotna podražitev). Gorica je s povprečjem 2,78 evra na 15. mestu (76-odstotna podražitev), Pordenon pa z 2,70 evra na 18. mestu (61-odstotna podražitev).

Razloge za podražitev toaletnega papirja vidi delovna skupina CRC v več faktorjih. Napad Rusije na Ukrajino in posledični embargo proti režimu Vladimirja Putina je zapletel uvoz lesa iz Rusije. Ta pa je bil dotlej ključen nizkocenovni člen proizvodnje toaletnega papirja. Splošna podražitev produkcije, predvsem zaradi dražjih energentov, je tudi vezana na vojno dogajanje. V tiskovnem sporočilu pa so izpostavili, da ne gre pozabiti na vseprisotnost špekulacij, »ki klatijo bo stvareh, ki jih prebivalstvo še najbolj potrebuje«