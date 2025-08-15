Cene vse dražje, število turistov narašča le po zaslugi tujcev

Italijanski mediji v zadnjih tednih objavljajo več prispevkov o tem, kako po eni strani italijanske gore – predvsem Dolomiti – beležijo prevelik obisk in so preobremenjene, po drugi pa, kako so nekatera obmorska letovišča – predvsem v Emiliji - Romanji – manj obljudena kot ponavadi. Razlog pripisujejo spremenjenim počitniškim navadam prebivalcev Apeninskega polotoka, predvsem pa porastu cen, ki očitno še ni tako opazen v hribih oziroma še ni tolikšen, da bi zaustavljal množičen priliv ljudi. Da so cene, ki jih »zahtevajo« počitnice, ob večletni stagnaciji plač v Italiji krepko narasle, opozarja tudi združenje potrošnikov Codacons, ki ugotavlja, da poletni oddih stane v povprečju za tretjino več kot v obdobju pred pandemijo novega koronavirusa. Krize v turističnem sektorju vsekakor ni, kot lahko opažamo tudi v naših krajih, nastanitvene obrate pa polnijo večinoma tujci.
Za en milijon manj ljudi
Raziskava, ki jo je zveza Confcommercio opravila z družbo Swg, napoveduje, da bo za veliki šmaren, ki tradicionalno velja za ključno počitniško obdobje, potovalo 12 milijonov Italijanov, en milijon manj v primerjavi z lanskim letom, kar po ocenah Codaconsa potrjuje »globo krizo, ki jo doživlja sektor«, poleg tega pa združenje potrošnikov omenja »vse revnejši srednji sloj«. Naj sicer navedemo, da je tu govor o prebivalcih Italije, ki se odpravljajo na počitnice, medtem ko so zaenkart splošni turistični indikatorji, začenši s Furlanijo - Julijsko krajino spodbudni.
