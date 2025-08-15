Petek, 15 avgust 2025
Cene vse dražje, število turistov narašča le po zaslugi tujcev

Združenje potrošnikov Codacons na podlagi podatkov državnega statističnega zavoda Istat ugotavlja, da so se cene poletnih počitnic na Apeninskem polotoku podražile za tretjino v primerjavi z letom 2019

Albert Voncina |
Trst |
15. avg. 2025 | 7:15
    Potem ko so influencerji razkrili, da so gondole, ki jih običajno uporabljajo domačini, cenejše od »vaporetta«, so nanje navalili turisti (ANSA)
Italijanski mediji v zadnjih tednih objavljajo več prispevkov o tem, kako po eni strani italijanske gore – predvsem Dolomiti – beležijo prevelik obisk in so preobremenjene, po drugi pa, kako so nekatera obmorska letovišča – predvsem v Emiliji - Romanji – manj obljudena kot ponavadi. Razlog pripisujejo spremenjenim počitniškim navadam prebivalcev Apeninskega polotoka, predvsem pa porastu cen, ki očitno še ni tako opazen v hribih oziroma še ni tolikšen, da bi zaustavljal množičen priliv ljudi. Da so cene, ki jih »zahtevajo« počitnice, ob večletni stagnaciji plač v Italiji krepko narasle, opozarja tudi združenje potrošnikov Codacons, ki ugotavlja, da poletni oddih stane v povprečju za tretjino več kot v obdobju pred pandemijo novega koronavirusa. Krize v turističnem sektorju vsekakor ni, kot lahko opažamo tudi v naših krajih, nastanitvene obrate pa polnijo večinoma tujci.

Za en milijon manj ljudi

Raziskava, ki jo je zveza Confcommercio opravila z družbo Swg, napoveduje, da bo za veliki šmaren, ki tradicionalno velja za ključno počitniško obdobje, potovalo 12 milijonov Italijanov, en milijon manj v primerjavi z lanskim letom, kar po ocenah Codaconsa potrjuje »globo krizo, ki jo doživlja sektor«, poleg tega pa združenje potrošnikov omenja »vse revnejši srednji sloj«. Naj sicer navedemo, da je tu govor o prebivalcih Italije, ki se odpravljajo na počitnice, medtem ko so zaenkart splošni turistični indikatorji, začenši s Furlanijo - Julijsko krajino spodbudni.

Več v današnjem (petkovem) Primorskem dnevniku.

