Cervinia oz. Le Breuil po sledeh Doline: defašizacija Aoste

Priljubljena gorska destinacija v Dolini Aoste, doslej znana z imenom Cervinia, stopa po sledeh Doline. S krajevnih tabel, dokumentov in toponimije nasploh naj bi italijanska različica, ki si jo je omislil fašizem, izginila: ostalo bo samo izvirno, francosko ime kraja – Le Breuil.

Sprememba sicer ne zadeva samo »bivše« Cervinie, za katero so fašistični veljaki leta 1934 dobili navdih, ko so pogledali navzgor proti gori Cervino, ki ji v valdostanščini pravijo Gran Becco, v nemščini pa Matterhorn, pač pa kar 53 vasi oz. zaselkov, ki jim je predsednik deželne vlade Renzo Testolin z uredbo povrnil poimenovanje v izvirno obliko. V italijanski javnosti pa v zadnjih dneh odmeva zlasti primer Le Breuila, najbrž zaradi slovesa tega kraja, ki so si ga zimski oddih izbrale tudi nekatere slavne osebnosti, med temi Mike Bongiorno in Renato Pozzetto, ki sta si tam kupila hišo.

V Dolini je samo eden proti

Tudi Dolina – ne Aoste, pač pa tista pri Trstu, se je pred 21 leti otresla trpke fašistične preteklosti: 79 let, 3 mesece in 5 dni so morali tamkajšnji prebivalci sobivati z vsiljenim imenom vasi San Dorligo della Valle, kot so fašisti leta 1923 »prekrstili« to istrsko vas. Leta 2002 je bil dolinski župan Boris Pangerc, ki je včeraj začasno prekinil lepljenje etiket na steklenice olja – je namreč oljkar –, da bi obudil spomine na takratno dogajanje. »Pobudo za vrnitev imena v izvirno obliko je zagnala Anaroža Slavec,« je povedal Pangerc, »ki je odkrila zakonsko podlago za spremembo imena«. Novembra 2000 se je oblikoval odbor, ki je v naslednjih mesecih z marljivim delom zbral 651 podpisov za povrnitev imena Dolina: med temi so bili tako slovenski kot tudi italijanski prebivalci, predlog je užival široko podporo vaščanov ter lokalnih ustanov in društev. »Podpisal je tudi poveljnik karabinjerjev,« je navedel Pangerc. Zbrane podpise so nato predali občinskim uradom.

»Za 3. julij 2002 smo sklicali zasedanje občinskega sveta, na dnevnem redu je bila samo ena točka: glasovanje o povrnitvi imena v izvirno obliko. Datum ni bil naključen, 4. julija namreč v Dolini praznujemo zavetnika sv. Urha,« je povedal Pangerc.

»Dober dan, Dolina!« – se je dan zatem glasil naslov na prvi strani Primorskega dnevnika. Tako levosredinska večina kot opozicija v dolinskem občinskem svetu je namreč dan pred tem skoraj soglasno (proti je bil samo svetnik Berlusconijeve stranke) sprejela odločitev o povrnitvi imena vasi v izvirno obliko. Razpravi in glasovanju je prisostvovalo veliko domačinov.