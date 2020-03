Česnik predal posle novi ministrici

V Uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu sta si predala posle dosedanji minister Jožef Peter Česnik in njegova naslednica Helena Jaklitsch. Za novega državnega sekretarja na ministrstvu je bil imenovan Dejan Valentinčič, ki je prevzel mesto Olge Belec. Česnik se ne vrača v parlament, a se bo, kot pravi, vseeno ukvarjal s politiko v Stranki Alenke Bratušek. Za novo ministrico je to prva politična preizkušnja.

Valentinčič je z odliko diplomiral in magistriral na Evropski pravni fakulteti, doktoriral pa na Fakulteti za uporabne družbene študije. Intenzivno je raziskoval slovenske izseljenske skupnosti v ZDA, Kanadi, Argentini, Avstraliji ter več evropskih državah, vse slovenske zamejske skupnosti in različne manjšinske skupnosti v Sloveniji. Bil je tudi stažist v Evropskem parlamentu, aktiven je v več nevladnih organizacijah ter redno sodeluje z več mediji v Sloveniji, zamejstvu in izseljenstvu, med drugim tudi s Primorskim dnevnikom.