Četrta deželna konferenca o varstvu Slovencev v FJK

Dva zaporedna petka, 9. in 16. maja, vsakič z začetkom ob 14.30, bo v dvorani deželnega sveta Furlanije - Julijske krajine v Trstu potekala četrta deželna konferenca o varstvu slovenske jezikovne manjšine, ki bo posvečena oceni izvajanja varstvenih ukrepov deželnega zaščitnega zakona za Slovence št. 26 iz leta 2007, pa tudi odprtim vprašanjem in možnim scenarijem na področju priznavanja strokovnih naslovov in poklicnih kvalifikacij, pridobljenih v Republiki Sloveniji. Tako izhaja iz vabila predsednika deželnega parlamenta Maura Bordina in programa konference, ki so ju v sredo posredovali iz deželnega sveta FJK.

Prvi dan konference, 9. maja, bo po uvodnih pozdravih predsednika deželnega sveta Bordina, deželnega odbornika za lokalno samoupravo in manjšinske jezike Pierpaola Roberti in deželnega svetnika Marka Pisanija (Slovenska skupnost), ki bo tudi predsedoval zasedanju, udeležence nagovorila predsednica Slovenskega raziskovalnega inštituta Sara Brezigar. Sledil bo prvi sklop, v katerem bo Slorijeva raziskovalka Zaira Vidau podala strokovno poročilo z oceno izvajanja varstvenih ukrepov iz deželnega zakona št. 26/2007, kjer bo govor o doseženih rezultatih, opredeljenih težavah in morebitnih pomanjkljivostih. Drugi sklop bo obsegal poročilo drugih Slorijevih raziskovalk, Katje Canalaz in Helene Lupinc, s pregledom izvajanja ukrepov v korist rezijanščine ter jezikovnih različic v Nadiških, Terski in Kanalski dolini.

16. maja, na drugi dan konference, pa bo potekal tretji sklop, ko bosta Slorijevi raziskovalki Maja Mezgec in Matejka Grgič govorili o stanju, odprtih vprašanjih in možnih scenarijih v zvezi s priznavanjem strokovnih naslovov in poklicnih kvalifikacij, pridobljenih v Sloveniji. Poleg tega bodo na sporedu še poročila vodje urada za internacionalizacijo visokega šolstva pri italijanskem ministrstvu za visoko šolstvo in raziskave Lavinie Monti, dalje direktorice centra za informiranje in svetovanje glede priznavanja diplom Cimea-Naric Chiare Finocchietti ter referentke za visokošolsko informiranje na Južnem Tirolskem Cristine Pellini.

Referati sodelujočih bodo na voljo na spletni strani deželnega sveta www.consiglio.regione.fvg.it (tam bodo tudi predvajali prenos poteka konference) v posebnem razdelku, namenjenem konferenci. Prijave k udeležbi in razpravi so možne do ponedeljka, 5. maja, za prvi dan ter do ponedeljka, 12. maja, za drugi dan konference, obakrat na naslov elektronske pošte conferenza.sloveni@regione.fvg.it.