»Čez deset let bo prepozno«

Obračun podnebne konference COP26 v Glasgowu je bil osrednja tema dveh uvodnih razprav na tridnevnem festivalu R-Evolution v Pordenonu, ki se je sklenil v nedeljo. Na njem so iz raznih zornih kotov osvetlili aktualne družbene in gospodarske teme s posebnim poudarkom na trajnosti in krožnem gospodarstvu. Letošnja tema festivala je namreč bila »Green challenge« – zeleni izziv. Zelo kakovosten je bil parter uvodnega srečanja, na katerem je med drugimi sodeloval britanski ekonomist Raj Patel, tudi podnebni aktivist in avtor filma »The ants & the grasshopper« (Kobilica in mravlje), ki spominja na Cankarjevega Hlapca Jerneja. Pripoveduje namreč o kmetici iz Malawija, ki se odpravi vse do Bele hiše terjat podnebno pravico in konec izkoriščanja bogatega severa sveta na račun osiromašenega juga. S Patelom so se na debati, ki jo je vodila novinarka priloge dnevnika La Repubblica Green&Blue Cristina Nadotti, pogovarjali član podnebne naveze znanstvenikov IPCC, dobitnice Nobelove nagrade, Filippo Giorgi iz Trsta, klimatolog Luca Mercalli in novinar okoljskega uredništva Huffpost Antonio Cianciullo. Vsi so si bili edini v oceni, da je bila 26. Svetovna podnebna konferenca le še ena v dolgi vrsti zamujenih priložnosti.

»To je skrajno zaskrbljujoče, saj opažamo, da se podnebne spremembe dogajajo dosti hitreje, kot smo pričakovali. Že danes je pozno za ukrepanje, ne bomo jih več preprečili, kvečjemu lahko omejimo njihove posledice, vendar le ob takojšnjem ukrepanju. V Glasgowu pa so spet vse odložili v nedogled,« je bil črnogled Giorgi. Vsi delegati so ponavljali mantro, da je treba emisije toplogrednih plinov dokončno odpraviti do leta 2050, vprašanje pa je, kako. Glede tega ni bilo konkretnih odgovorov, le splošne obljube brez vsakršne obveze in časovnice za ukrepanje. Vedeti moramo, da se je povprečna temperatura od predindustrijske dobe že dvignila za 1,1 stopinje v svetovnem povprečju, v Italiji že za dobri 2. Če naj rast pred neustavljivimi posledicami zadržimo na 1,5 stopinje, potem nam ostane le skrajno majhna rezerva, saj bo temperatura zaradi nakopičenih emisij še naprej rasla, tudi če bi vse izpuste ustavili že danes, je še posvaril Giorgi. Patel je ocenil, da so v Glasgowu povsem prezrli problem kmetijstva, ki skupaj z živinorejo povzroča četrtino vseh toplogrednih izpustov.