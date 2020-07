Čez noč se je spet znašla v karanteni

Nočna mora približno vseh prebivalcev sveta je ta, da bi doživeli novo strogo obdobje karantene, kakršno smo v Italiji prestali marca in aprila. Virus namreč v številnih državah spet udarja, tudi siloviteje kot pred par meseci, tako da marsikje po svetu uvajajo nove stroge ukrepe. V karanteni se je prejšnji teden spet znašlo več kot pet milijonov prebivalcev avstralskega mesta Melbourne, potem ko je v zvezni državi Viktorija, v kateri leži metropola, začelo skokovito naraščati število novih okužb. Toliko, da so ostale zvezne države zaprle svoje meje z Viktorijo, novo obdobje stroge karantene pa bo trajalo še najmanj pet tednov. O razmerah v »avstralski rdeči coni« smo se pogovorili z Giado Giuntoli, šestindvajsetletnico s Palkišča, ki po opravljenem klasičnem liceju Primoža Trubarja v Gorici je diplomirala in nato magistrirala iz italijanistike na tržaški in videmski univerzi, na univerzi La Trobe v Melbournu pa prejema štipendijo za podiplomsko raziskovalno delo, poleg tega pa sodeluje s fakulteto.

Ste pričakovali, da bi se lahko iz dneva v dan spet znašli v karanteni?

Recimo, da sem. Karanteno so napovedali prejšnjo sredo, pred tem pa je zvezna vlada že odredila zaprtje nekaterih mestnih četrti in stanovanjskih stolpnic, kjer so se širile okužbe. Upala sem sicer, da do tega ne bo spet prišlo, saj sem se komaj spet privadila na deloma normalno življenje, zdaj pa je spet vse zaustavljeno. Ljudje so kar naveličani, sama delam od doma, stanovanje pa delim z ljudmi, ki niso moji prijatelji ali družinski člani, tako da ni ravno najlepše.

Avstralci upoštevajo najrazličnejše ukrepe, od rabe zaščitne maske do spoštovanja varnostne razdalje?

Rekla bi, da je zvezna vlada bolj pozorna od samih prebivalcev, saj je uvedla karanteno, potem ko je v Viktoriji, ki šteje več kot pet milijonov prebivalcev, umrlo le kakih 25 bolnikov s covidom-19. Zaščitna maska pa ni obvezna. Šele zdaj začenjajo svetovati njeno uporabo. Recimo, da je doslej masko uporabljal le en odstotek prebivalcev, zdaj pa jo nosi kakih deset odstotkov. Ljudje pa se doslej niso kaj dosti zmenili za varnostno razdaljo. Naj povem anekdoto, da sta prejšnji teden dva fanta v restavraciji hitre prehrane KFC naročila tolikšno količino hrane, ki je bila primerna za najmanj dvajset ljudi. Zdravstveni tehniki, ki so bili tam prisotni, so to javili policiji, ki je fantoma sledila do doma in odkrila, da sta organizirala rojstnodnevno zabavo. Veseljakom so naprtili globo v višini 26.000 avstralskih dolarjev (približno 16.000 evrov).