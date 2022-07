Čez Slovenijo v Italijo elektrika in staro železo

Slovenija je v zadnjem času postala tranzitna država pri izvozu izdelkov iz Kitajske v države Evropske unije, kar velja tudi za izvoz v Italijo. Izvoz električne energije v Italijo je že v prvem letošnjem četrtletju presegel polovico lanskega celoletnega izvoza in je največji izvozni artikel Slovenije v zahodno sosedo, piše v Delu Karel Lipnik, ki se naslanja na uradne statistične podatke. V odnosu do Italije velja enako tudi za prodajo naftnih derivatov, kjer so vrednosti ponekod že presegle lanske celoletne.

Tretji največji »prodajni izdelek« Slovenije Italiji so sončne celice. Statistike navajajo, da je velik le-teh del prišlo v Slovenijo iz Kitajske. »Italijanom po podatkih statističnega urada res ne ponujamo veliko lastnih visokotehnoloških izdelkov. V peterico po vrednosti izvoza so se namreč prebili še odpadki iz železa, ki so bili sicer v vrhu izvoznih izdelkov tudi že lani. Izvoz v Italijo je bil v prvem četrtletju kar 53 odstotkov večji kot v istem lanskem obdobju, a to je v veliki meri tudi posledica višjih cen energentov,« poroča Delo.

A če se je struktura izvoza v Nemčijo in Italijo (tudi zaradi cen) opazno spremenila, je struktura slovenskega izvoza južnim sosedom zelo podobna lanski. Izvoz na Hrvaško je bil v prvem četrtletju kar 48 odstotkov večji kot v istem lanskem obdobju. Slovenija Hrvaški proda največ električne energije, pri čemer pa, v nasprotju z Italijo, ne gre za tranzit, ampak polovico proizvodnje Jedrske elektrarne Krško. Hrvaška je namreč polovični lastnik nuklearke in ji po pogodbi pripada sorazmerni delež proizvodnje.