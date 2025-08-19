Čezmejna šola Pier Paola Pasolinija vabi mlade

Študijski center Pier Paolo Pasolini iz kraja Casarsa della Delizia v Furlaniji - Julijski krajini ob že osmi izvedbi t. i. Pasolinijeve šole (le-ta bo od 10. do 13. septembra v Casarsi, posvečena pa bo odnosu med Pasolinijem in filmsko umetnostjo) prireja letos tudi čezmejno mednarodno šolo, ki bo v okviru Evropske prestolnice kulture od 2. do 6. novembra potekala poleg Casarse tudi v Idriji in Novi Gorici. Študijski center Pasolini je namreč objavil razpis, s katerim mlade vabi k udeležbi na mednarodni šoli pod naslovom Pier Paolo Pasolini med naravo in kulturo: Čustvene krajine in jezikovne meje, pri čemer so prijave možne do 9. septembra.

Odprto za mlade iz vse EU

Na razpis se lahko prijavijo univerzitetni študenti iz vseh držav Evropske unije, ki so stari od 18 do 25 let ter diplomanti in doktorji znanosti v starosti do 27 let. Za udeležbo je potrebno znanje italijanskega in/ali slovenskega jezika ter angleščine. Kandidati pa morajo izkazati tudi poznavanje in zanimanje za Pasolinijevo delo.

Prijave so kot že rečeno možne do 9. septembra na naslovu prijava@icra.si ali info@centrostudipierpaolopasolinicasarsa.it. Priložiti je treba tudi življenjepis, motivacijsko pismo in dokazila o pridobljeni izobrazbi ter morebitna druga potrdila ali izkušnje, povezane z letošnjo temo mednarodne šole. Več informacij je na voljo na spletnih straneh projekta Interreg Italija - Slovenija 4P in Študijskega centra Pier Paolo Pasolini iz Casarse della Delizia.

Omeniti velja, da v sklopu projekta 4P v Idriji nastaja Pasolinijeva tematska pot, načrtujejo tudi izid nekaterih še neprevedenih pesmi.