Čezmejni pogovori prinesli najboljšo rešitev

Z dobrimi, če ne celo prijateljskimi odnosi med sosednjima državama je mogoče učinkovito rešiti težave, ki na eni strani meje nastanejo zaradi dogajanja na drugi. To je sporočilo, ki so ga danes večkrat ponovili udeleženci srečanja na tržaški prefekturi, katerega glavna tema je bila obnova vipavske hitre ceste H4. Jeseni napovedana dolgotrajna zapora prometa bi namreč močno obremenila italijansko cestno omrežje in še posebej mejni prehod na Fernetičih, večmesečni pogovori, pri katerih so sodelovali politični, diplomatski in gospodarski deležniki, pa so prinesli rešitev, ki je zadovoljila obe strani.

Kot smo poročali v prejšnjih dneh, bo popolna zapora hitre ceste trajala precej manj od sprva predvidenih 18 mesecev. Od ponedeljka do avgusta bo namreč na odseku med Razdrtim in Vipavo zaprt vozni pas v smeri Nove Gorice. Osebni in avtobusni promet bo zato potekal po stari cesti po Rebrnicah, tovorni promet pa bo preusmerjen čez Fernetiče. Popolni zapori ceste bosta dve in bosta trajali vsaka po 100 dni (in ne več devet mesecev) – prva bo trajala od polovice avgusta do konca novembra, druga pa no na vrsti julija 2026.

Kot je po srečanju poudaril podpredsednik slovenske vlade Matej Arčon, je bistveno skrajšanje trajanja popolne zapore hitre ceste rezultat procesa, v ospredju katerega sta bila medsebojno razumevanje in sodelovanje med Slovenijo in Italijo. Italijanski minister za odnose s parlamentom Luca Ciriani pa je dejal, da so pogovori po začetni veliki zaskrbljenosti prinesli najboljšo možno rešitev za vse. Povečan tovorni promet na italijanski strani bo seveda povzročil težave, na katere pa sta strani pripravljeni. Dela na slovenski hitri cesti so namreč nujna, investicija pa bo imela dolgoročne pozitivne učinke na obeh straneh meje.

Deželna odbornica za infrastrukturo in prostor Cristina Amirante je ob robu srečanja dodala, da bo deželna vlada poskrbela za podporo podjetjem, ki bodo zaradi počasnejšega in dražjega transporta utrpela škodo.