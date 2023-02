Ciklon se bo spet približal

Danes in jutri bo ob prevladujočem visokem zračnem tlaku v FJK prevladovalo sončno ali občasno zmerno oblačno vreme. Ciklon nad severnim Sredozemljem se bo jutri spet nekoliko pomaknil proti severu in se bo obrobno približal našim krajem. Burja se bo jutri tako spet okrepila, jutri se bo postopno tudi povečala oblačnost in v noči na četrtek se bodo pojavljale občasne rahle padavine. Višji sloji ozračja se bodo nekoliko otoplili, meja sneženja se bo nekoliko dvignila. V FJK bo v nižinah in na Kraški planoti občasno rahlo deževalo, v gorah pa bo padlo nekaj snega. Količine padavin bodo vsekakor skromne.

Burja se bo jutri spet okrepila in bo močna. Njeni najmočnejši sunki bodo dosegali hitrost od 100 do 120 km/h, opozarja Arso.

V četrtek se bo vreme postopno izboljšalo, burja bo postopno oslabela.

V petek in soboto bo precej jasno z zmerno oblačnostjo, noči bodo razmeroma mrzle, čez dan pa bo nekoliko topleje.