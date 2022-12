Ciklonsko vreme z občasnimi premori

Ciklonsko območje, ki je nastalo nad severnim Sredozemljem, se je v minulih dneh po pričakovanjih občutno razširilo in vpliva tudi na vreme pri nas. Naše kraje bo nocoj prešla hladna vremenska fronta, za njo se vrzel v zračnem tlaku še ne bo dokončno zapolnila in bo ciklonsko vreme, z izjemo kratkotrajnega premora, še trajalo več dni, po vsej verjetnosti vsaj do konca tedna.

Danes bo povečini oblačno z občasnimi padavinami, ki se bodo zvečer in ponoči okrepile in bodo pogostejše. Ob prehodu vremenske fronte se bo ozračje ohladilo in se bo meja sneženja spuščala. Trenutno sneži nad nadmorsko višino okrog 1600 metrov, proti koncu padavin se bo dež spreminjal v sneg do nadmorske višine okrog 1000 metrov.

Jutri bo sprva še oblačno, čez dan se bo vreme izboljšalo in bo povečini delno jasno ali spremenljivo zaradi povečane vlage.

V sredo bo vreme podobno, v četrtek se bo oblačnost postopno povečala. V noči na petek se bodo začele spet pojavljati padavine.

Od petka do vključno nedelje bodo naši kraji pod vplivom nove globoke in obsežne višinske doline. Nad severnim Sredozemljem bo nastal ciklon. Prevladovalo bo oblačno vreme s padavinami.

V prvem delu poslabšanja se bo občutno otoplilo, meja sneženja se bo dvignila, od nedelje pa se bo spet spuščala. V nedeljo se bo občutno ohladilo in bo zapihala burja.