Cimos v Senožečah naj bi kupil Ivo Boscarol

Obrat koprskega Cimosa v Senožečah naj bi kupil ajdovski podjetnik Ivo Boscarol. Tako poročajo Primorske novice, ki poudarjajo, da posel sicer uradno še ni sklenjen, naj bi bil pa blizu epiloga. Cimosov lastnik, nemški finančni sklad Mutares, je za obrat v divaški občini in spremljajoče zemljišče sicer pred časom postavil izklicno ceno 4,2 milijona evrov brez davka. Kot je bilo zapisano v oglasu, ki se je pred časom pojavil na spletnih straneh nepremičninskih agencij, gre za nekaj manj kot 11.700 kvadratnih metrov velik poslovni prostor in 33.000 kvadratnih metrov veliko zemljišče.

Na koncu naj bi med različnimi ponudbami kot daleč najboljšo izbrali ponudbo Boscarola, ustanovitelja izdelovalca električnih letal Pipistrel, katerega večinski delež je pred nekaj več kot dvema letoma prodal ameriški korporaciji Textron. Od takrat po Sloveniji išče razne poslovne priložnosti.

Da prodajajo halo, sicer vodstvo Cimosa predstavnikov zaposlenih ni obvestilo niti po objavi oglasa. Nasploh so razmere v avtomobilskem podjetju zaostrene, saj nemški lastniki izvajajo poslovno prestrukturiranje, ki ob odpuščanjih vključuje tudi prodajo nepremičnega premoženja podjetja in selitev proizvodnje v Srbijo in BiH.