Civilna zaščita iz FJK in Arso objavila rumeno opozorilo

Ob pričakovanem jutrišnjem (četrtkovem) poslašbanju vremena sta civilna zaščita iz FJK in Arso razglasila rumeni alarm. Opozarjata pred močnimi nevihtami z nalivi in obilnimi količinami padavin ter pred močnimi sunki vetra.

Arsovo rumeno opozorilo za jugozahodno Slovenijo velja že danes (sreda) do 19. ure, nato jutri od 7. do 23. ure, opozorilo Arpe pa za ves jutrišnji dan (četrtek). Arso nato pred nevihtami že opozarja tudi od petka do nedelje.

Na vreme pri nas bo vplivalo ciklonsko območje, ki se iznad Britanskega otočja pomika proti vzhodu. Od jugozahoda bo pritekal vlažen zrak, zato bodo v prihodnjih dneh padavine kar pogoste, vmes pa bodo nastajale tudi nevihte. Količine dežja bodo ponekod lahko občutne.