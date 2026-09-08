Reko Sočo obremenjuje tudi krivolov

Reko Sočo ob množičnem obisku obremenjuje tudi krivolov in neodgovoren odnos. Izziv so med drugim tuji obiskovalci, ki lovijo brez dovolilnic, včasih pa ribe tudi nezakonito uplenijo, so navedli v Zavodu za ribištvo Slovenije. Zato so v zadnjih letih okrepili ribiškočuvajsko službo in povečali nadzor na terenu.

Poletna turistična sezona v dolini Soče pomeni izjemno velik pritisk na reko. Kopanje, vodni športi, obisk kampov, intenzivno gibanje ob strugi in druge turistične dejavnosti povečujejo obremenitev prostora, ki je hkrati občutljiv življenjski habitat številnih rib in drugih vodnih organizmov, so opozorili v zavodu.

Med kršitelji so pogosto tuji obiskovalci, ki med bivanjem ob Soči pogosto tudi lovijo brez veljavne ribolovne dovolilnice. Pojavljajo se primeri ribolova z nedovoljeno opremo ali na način, ki na posameznem odseku reke ni dovoljen.

»Takšen ribolov predstavlja še en, predvsem pa povsem nepotreben pritisk na ribje populacije, ki so že sicer izpostavljene številnim drugim pritiskom,« so zapisali v sporočilu za javnost. Kljub temu se primeri ribolova brez dovolilnic, nedovoljenega uplena in drugih kršitev ribolovnega režima pojavljajo vse pogosteje. »Ribolov brez dovolilnice in nedovoljen uplen predstavljata dodaten pritisk, ki ga pri tako obremenjenem vodotoku ne moremo spregledati,« je poudaril direktor zavoda Matevž Podjed.

Zakon o sladkovodnem ribištvu določa, da je ribe dovoljeno loviti samo z veljavno ribolovno dovolilnico za posamezen ribolovni revir. S temi pravili se uravnava ribolovni pritisk ter določa, katere ribe, kdaj, na kakšen način in v kakšnem obsegu je dovoljeno loviti oziroma upleniti. Nezakonit uplen neposredno zmanjšuje ribji stalež in lahko dodatno vpliva tudi na populacije ogroženih in avtohtonih vrst, kot je soška postrv, ne da bi bil takšen uplen vključen v načrtovano upravljanje ribjih populacij.

Nezakonit ribolov pa ni edini pritisk na reko. Veliko število obiskovalcev pomeni tudi intenzivnejše gibanje po prodiščih in obrežju, več kopanja in vodnih športov ter več posegov v naravno rečno okolje. Med ravnanji, ki jih v zavodu opažajo ob reki, sta premikanje kamenja in gradnja različnih struktur v rečni strugi.

Zaradi vse večjega pritiska obiskovalcev je zavod letos vzdolž Soče postavil nove informativne table, ki domače in tuje obiskovalce opozarjajo na odgovorno ravnanje ob reki. Obiskovalce med drugim nagovarjajo, naj ne posegajo v rečno strugo ter naj spoštujejo življenjski prostor vodnih organizmov in pravila ribolova.