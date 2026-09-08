S hladno vremensko fronto bo vročine enkrat za vselej konec

Z jutrišnjo hladno vremensko fronto, ki bo od severozahoda prečesala dobršen del Evrope in tudi naše kraje, se bo vremenska slika občutno spremenila. Vročine bo enkrat za vselej konec. Za njo bo pritekal hladnejši severni zrak, ki bo subtropskega izpodrinil proti južnejšim vzporednikom daleč od nas. Temperature se bodo danes in mestoma jutri še zadnjič dotaknile 30 stopinj Celzija, nato bodo dalj časa nižje in v glavnem skladne z dolgoletnim povprečjem. Težko, da bo živo srebro ta mesec in potem verjetno naprej, razen kakšne krajevne izjeme, še splošno dosegalo 30 stopinj Celzija. Osvežile se bodo tudi noči.

Hladna vremenska fronta bo naše kraje prešla v noči na četrtek ali v četrtek dopoldne. Pred njo bo s še toplimi jugozahodnimi tokovi pritekal zelo vlažen zrak. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno in še v glavnem toplo, pojavljale se bodo občasne krajevne plohe in nevihte. Pihal bo okrepljen jugozahodni veter. Možne bodo tudi močnejše krajevne nevihte z nalivi, opozarja meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa iz FJK, Arso pa je za sredo, četrtek in petek objavil rumeno vremensko opozorilo.

Padavine bodo pogostejše in močnejše jutri zvečer in v noči na četrtek. Pojavljale se bodo predvsem krajevne plohe in nevihte, mestoma bodo lahko močne.

V četrtek bo spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Zapihala bo burja. Občutno se bo osvežilo.

V petek bo še spremenljivo s posameznimi občasnimi krajevnimi plohami in nevihtami. Pihala bo šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo do okrog 25 stopinj Celzija.