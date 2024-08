Civilna zaščita iz FJK objavila še eno rumeno opozorilo za petek

Civilna zaščita iz FJK je danes ob 13. uri objavila še novo rumeno opozorilo zaradi nastajanja močnih neviht za jutri, petek, 2. avgusta, od 12. do 24. ure. Podobno kot v včerajšnjem opozorilu, ki je začelo veljati danes ob 15. uri in bo trajalo do 3. ure po polnoči, opozarja pred možnostjo nastajanja močnih neviht in pred nalivi.

Ob nocojšnjem burnem dogajanju je Arso včeraj objavil oranžno opozorilo, v katerem opozarja pred krajevnimi neurji. V četrtek od sredine dneva do petka zjutraj bodo povsod po Sloveniji nastajala krajevna neurja, so zapisali. Predvsem ob morju bodo ob večernih nevihtah močni sunki vetra zahodne do severne smeri. Od petka do nedelje pa je Arso zaradi krajevnih neviht objavil rumeno opozorilo.