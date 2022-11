Civilna zaščita opozarja pred jutrišnjim poslabšanjem vremena

Civilna zaščita iz FJK je ob jutrišnjem poslabšanju objavila vremensko opozorilo. Za gore in Pordenonsko je razglasila oranžni alarm, za nižine in obmorski pas pa rumenenega.

V gorah in na Pordenonskem opozarjajo pred zelo obilnimi padavinami, nevihtami in močnim vetrom. Ob morju in v nižinah pa opozarjajo pred močnimi padavinami, nevihtami, močnim vetrom in visokim plimovanjem. V gorah bo od popoldanskih ali večernih ur snežilo, so zapisali. PIhal bo okrepljen ali močan južni do jugozahodni veter. Morje bo lahko preplavilo nižje predele obale.

Opozorilo velja od polnoči danes do 24. ure jutri (petek).