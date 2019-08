Conte ali volitve?

Danes bo morda nekoliko bolj jasno, če bo Italija dobila novo vlado ali pa bodo novembra predčasne parlamentarne volitve. Pogovori med Gibanjem 5 zvezd in Demokratsko stranko bodo namreč vstopili v najbolj delikatno in najbrž odločilno fazo, potem ko je stranka Luigija Di Maia svojim sogovornikom za predsednika vlade včeraj predlagala aktualnega premierja Giuseppeja Conteja. Za demokrate bi bila to zelo težko sprejemljiva rešitev, saj je Conte doslej vodil koalicijo med G5Z in Ligo, ki jo je DS ostro odklanjala. Za DS bi bil kot premier sprejemljiv predsednik poslanske zbornice Roberto Fico, G5Z pa vztraja pri Conteju.

Medtem ko bo jutri predsednik države Sergio Mattarella začel drugi krog posvetovanj, je zelo malo možnosti za obnovitev dosedanje »rumeno-zelene« vladne koalicije. Ponovnemu sodelovanju z Matteom Salvinijem odločno nasprotuje zlasti Conte. Politični barometer se v teh urah vsekakor nagiba k predčasnim volitvam, v teh zelo nejasnih in zapletenih političnih razmerah pa se lahko razmere zelo hitro spremenijo ...