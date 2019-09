Conte bo sestavil vlado

Giuseppe Conte bo v naslednjih urah sestavil novo italijansko vlado, ki bo sad zavezništva med Gibanjem 5 zvezd in Demokratsko stranko. Dokončno zeleno luč za koalicijo so danes prižgali pristaši G5Z, ki so se na spletnem glasovanju (79 odstotkov za) jasno opredelili za koalicijo z demokrati. Glasovalo je skoraj 80 tisoč na 117 tisoč volilnih upravičencev.

Mandatar za sestavo nove vlade bo najbrž jutri uradno sporočil predsedniku republike Sergiu Mattarelli, da je vladni program nared, v glavnem pa tudi sestava nove vlade. Slednja bo v poslanski zbornici razpolagala z dokaj udobno večino, nekoliko težje življenje pa jo čaka v senatu. Danes sta se delegaciji G5Z in DS dogovorili za okvirni osnutek vladnega programa, pri čemer so upoštevali tudi programske predloge levice in parlamentarcev avtonomij ter jezikovnih manjšin.