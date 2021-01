»Conte mi ni ponudil stolčka«

Med senatorji, ki bodo danes podprli Giuseppeja Conteja in njegovo vlado, je tudi parlamentarec beneških korenin Tommaso Cerno. Izvoljen je bil na listi Demokratske stranke, nato je razmišljal o prestopu v stranko Italia viva Mattea Renzija, se premislil in na koncu pristal v mešani senatni skupini. Conteja bodo skoraj gotovo podprli tudi trije senatorji Južnotirolske ljudske stranke.

Cerno, ki je z odločitvijo, da sprejme izvolitev v Lombardiji odprl pot izvolitvi v FJK slovenski senatorki Tatjani Rojc, je v današnjem Corriere della Sera izrazil veliko zadovoljstvo, da se je Conte znebil dveh Matteov, prej Salvinija in danes Renzija. Nekdanji direktor Espressa in novinar dnevnikov Messaggero Veneto in La Repubblica zanika govorice, da mu je Conte v zameno za današnjo podporo obljubil stolček v vladi, sam pa hoče »rešiti italijansko levico«. Predsednik vlade si po Cernovem prepričanju zasluži šolsko oceno sedem, saj je tudi »edina lepa novost v tej zakonodajni dobi«. Cerno kot neodvisni napoveduje vrnitev v senatno skupno DS.