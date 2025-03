Črna gora - ena država, pet jezikov

Črna gora je kandidatka za članstvo v Evropski uniji in članica zveze Nato. Preverjanje pripravljenosti te države na članstvo v omenjenih organizacijah je zato v sedanjem času pod drobnogledom institucij, ki so za to pristojne. Med temi je tudi svetovalni odbor Sveta Evrope, zadolžen za preverjanje izvajanja Okvirne konvencije za zaščito narodnih manjšin, ki je pred kratkim objavil dolgo poročilo s priporočili Črni gori za izboljšanje statusa manjšin.

Že sam zemljevid Črne gore, ki prikazuje, kateri je dominantni jezik v posameznih občinah, kaže na problematičnost te države z vidika zaščite manjšin. Črnogorska ustava določa, da je uradni jezik države črnogorščina, v uradni rabi so tudi srbščina, bosanščina, albanščina in hrvaščina. Po popisu prebivalstva iz leta 2011 je črnogorščina materni jezik 36,97 odstotka prebivalstva, srbščina 42,88 odstotka, bosanščina 5,33 odstotka, albanščina 5,27 odstotka in hrvaščina 0,45 odstotka prebivalstva. Popis ni upošteval romskega jezika in tudi ne jezika egipčanske manjšine. Cirilica in latinica sta v državi enakopravni pisavi.

Tu je potrebno še dodatno pojasnilo: egipčanska manjšina, Aškali, se je do vojne za Kosovo prištevala k albanski manjšini. Na Kosovu je leta 2000 ustanovila svojo stranko in se opredelila za neodvisnost.