Črpalkarji so včeraj po celi Italiji ob 19. uri »zaprli pipe« na bencinskih servisih zaradi stavke. Takrat še ni bilo odločeno, koliko bo stavka trajala. Po srečanju z ministrom za podjetništvo in nacionalno proizvodnjo Adolfom Ursom so se namreč sindikati črpaljkarjev Faib, Fegica in Figisc-Anisa znašli na različnih bregovih.

Po današnjem sestanku so se sindikati odločili, da prekličejo drugi dan stavke, tako da naj bi bile črpalke ponovno danes od 19. ure.