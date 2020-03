»Čudovito je, ko bankomat spregovori v slovenščini!«

Ko so v četrtek v oddaji Caterpillar na radijskem omrežju Radio2 predstavljali današnji dogodek M'illumino di Meno, s katerim želijo poslušalce spodbujati k energetski varčnosti in trajnostnemu načinu življenja, so k mikrofonu povabili Sergia Gattija, direktorja združenja Federcasse, v katerega je v Italiji včlanjenih več kot 260 bank, med temi tudi tržaško-goriška Zadružna kraška banka.

Radijski voditelj Massimo Cirri je Gattija povabil, naj našteje primere, s katerimi so različni bančni zavodi pristopili k dogodku M'illumino di Meno. Z naštevanjem primerov je začel na jugu Italije, čisto ob koncu pa se je »zaustavil« tudi v naših krajih. »Posebej mi je pri srcu omemba ene izmed naših bank, ki posluje v slovenskem jeziku,« je začel – in takrat ga je Cirri z navdušenim vzklikom prekinil: »La zeta-kappa-bi!«, torej ZKB, kot Zadružna kraška banka. »Krasno, medtem ko dviguješ gotovino, ti bankomat govori slovensko, to je čudovito,« je pristavil Cirri. »Na sedežu ZKB bodo danes posadili drevo, poleg tega pa bodo tudi ugasnili svetlobni napis,« je Gatti napovedal današnjo akcijo Zadružne kraške banke.