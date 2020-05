»Da bo človek človeku (po)stal človek«

Peter Čeferin je vse od osemdesetih let minulega stoletja eden najbolj markantnih odvetnikov nekdanje Jugoslavije in kasneje Slovenije. Na odvetniški piedestal ga je izstrelil proces proti starotrškim rudarjem in Azemu Vilasiju na Kosovu leta 1989. Tudi kasneje je tako rekoč vse, kar se je v Sloveniji pomembnega dogajalo, svoj epilog dobilo tudi v sodnih dvoranah – in praktično vse, kar pa se je tam dogajalo, se je dogajalo (tudi) z vednostjo odvetniške pisarne Čeferin. Zloglasni primer izbrisanih je pristal v sodni dvorani in odvetnik številnim je bil, jasno, Čeferin. Leta 1990 je Slovenijo pretresala gospodarska leasing afera Grubelič in, jasno, znova je bil njegov odvetnik nihče drug kot Čeferin. Se spominjate, kako je pod vodstvom Pogorevca policija dihala za ovratnik storilcem, ki so brutalno pretepli novinarja Petka? Tudi tu je bil zraven seveda odvetnik Čeferin. Branil je predsednico vlade, pa prve denacionalizacijske upravičence, pa tajkune in prekupčevalce droge, homoseksualne pare ... Skratka, v odvetniških vodah je bil vse: od rešitelja pravniških primerov v stilu sodobnega Robina Hooda do »consiglierja« slovenske mafije, kot so ga imenovali nekateri. Skratka: odvetnik par exellence. Ki se v zadnjih letih preizkuša tudi v pisateljskih vodah.

Kako je z vašim počutjem v karanteni?

Glede na mojo starost dvainosemdeset let me uradno štejejo za »člana rizične skupine«. Ker pa sem »brez pridruženih bolezni«, se počutim dobro. Moje počutje bi bilo še boljše, če bi uradni govorci v svojih vsakodnevnih napovedih zmogli vsaj malo optimizma.

Ali lahko na kratko opišete svoj vsakdan v času izolacije?

Po zajtrku preberem časopise, nato pa se odpravim na enourni sprehod po gozdu. Po vrnitvi s sprehoda opravljam svoje odvetniško delo, in sicer pretežno doma, po potrebi pa hodim v pisarno, kjer se menjavajo naši dežurni odvetniki in administracija. Zvečer pred spanjem za zdravje spijem dvojni viski.

V kolikor se ne motim imate črni pas v karateju: skrbite za psihofizično kondicijo z rednimi treningi tudi v času izolacije?

Poleg karateja se že dvajset let ukvarjam s fitnesom v Sunny studiu v Ljubljani, kjer treniram pod vodstvom osebnega trenerja Simona. Z rednimi treningi vsak ponedeljek, sredo in petek nadaljujeva s Simonom tudi v času karantene, vendar sedaj preko »skaypa«.

Ali ste vi tisti, ki hodite v trgovino?

V trgovino hodi moja partnerka Rija.

Če pa že greste, ali se držite pravila za upokojence in stvari nabavljate med 8. in 10.?

Imam sedeminpetdeset let delovne dobe in nisem v pokoju. Rija pa glede na svoja leta ne spada v »rizično skupino«.

Kupujete na zalogo?

Tega nisem počel nikoli.

Ste v času omejitve gibanja ostajali v Občini Grosuplje?

Kadar to terja moj odvetniški poklic, moje gibanje ne more biti omejeno.

Kako pa karantena vpliva na vaše odvetniško delo?

Trenutno se ukvarjam z obnovo nekega razvpitega kazenskega postopka, kar zahteva veliko zbranost. Za tako delo je karantena povsem ustrezna.

Kaj pa vaše pisateljsko delo? Ali obdobje koronavirusa deluje stimulativno na vaše pisanje?

S pisateljevanjem sem zaenkrat prenehal. Iz fikcije sem se moral vrniti v prakso. In to zaradi iste kazenske zadeve.

Obdobje pred in po koronavirusu. Ali mislite, da se bo karkoli spremenilo?

Po koronavirusu se bo marsikaj spremenilo. Upam,da bo človek človeku (po)ostal človek. In da bo demokracija ostala demokracija.

Kaj nameravate storili kot prvo, ko se obdobje izolacije zaključi?

Najprej bom šel k frizerju, nato v pisarno, po kosilu v kino, zvečer bom pa partnerko povabil na večerjo v restavracijo AS.