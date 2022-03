Daljši zastoji na avtocesti A4 zaradi nesreče

Na avtocesti A4 je na odseku med Cessaltom in San Donajem v smeri Benetk malo pred 14.30 zagorel tovornjak, ki je prevažal železne cevi. Iz nepojasnjenih vzrokov je zapeljal s cestišča, pri čemer je trčil v avtomobil, ki je bil ustavljen na odstavnem pasu in v varnostno ograjo. Gasilci so požar že pogasili, v nesreči ni bilo poškodovanih. Nastajajo pa daljši zastoji. Med Cessaltom in San Donajem je bila ob 15. uri kolona vozil dolga 5 kilometrov. Posledice nesreče odpravljajo, promet poteka le po prehitevalnem pasu.