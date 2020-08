Danes in v petek popoldanske nevihte, tudi močne

Ob delnem popuščanju anticiklona in občasnem pronicanju nekoliko manj vročega višinskega zraka se bo danes in v prihodnjih dneh zlasti v popoldanskih urah povečala nestanovitnost ozračja. Nastajala bo kopasta oblačnost, iz nje pa krajevne nevihte, sprva v goratih predelih in v predalpskem svetu. Posamezni nevihtni oblaki bodo nato mestoma v popoldanskih urah dosegli tudi nižine in obrobno lahko obmorski pas. Ponekod bodo možne občasne nevihte, mestoma lahko tudi močne, saj je ob visokih temperaturah in vlažnem zraku energija v ozračju precejšnja. Arso je za danes in za petek zaradi morebitnih močnejših neviht razglasil rumeno opozorilo.

Jutri bo, kot kaže, ozračje bolj stanovitno in bodo popoldanske nevihte verjetnejše predvsem v goratih predelih. Nevihte pa bodo spet pogostejše povsod v petek od popoldanskih ur in v noči na soboto, ko bo tudi nekoliko manj vroče.