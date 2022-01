Danes ponekod najtopleje od začetka leta

Ob sončnem vremenu so danes marsikje beležili za ta čas visoke dnevne temperature. Razlike so bile precejšnje iz kraja v kraj. Kjer je pihala šibka burjica, je bil odstotek vlage nižji in se je živo srebro povzpelo višje. Najvišjo temperaturo od začetka leta smo namerili v Boljuncu, kjer je bila ob šibki burji, ki je sušila zrak, relativna vlaga prehodno le 31,1-odstotna. Termometer se je ob 14.21 povzpel na 14,4 stopinje Celzija, kar je bila tudi najvišja vrednost danes namerjena v FJK. Le nekaj minut zatem, ko je burja popustila, se je temperatura naenkrat spustila in se je odstotek vlage naglo povišal.

Deželna agencija za okolje Arpa je najvišjo temperaturo namerila v Fossalonu, kjer je temperatura dosegla 13,5 stopinje Celzija, v Gradišču pa 13,0 stopinje Celzija. Le nekaj desetnik stopinje manj je namerila na Kraški planoti in ob morju.

Ozračje je sicer na višini okrog 1500 metrov za približno dve stopinji Celzija toplejše od dolgoletnega povprečja, zelo topli pa so najvišji sloji, kjer odklon presega šest stopinj Celzija.

Danes in jutri se bo nadaljevalo stanovitno in povečini sončno vreme, ponekod bo zamegljeno. Jutri se bo sicer postopno že nekoliko povečala oblačnost.

V četrtek bo oblačno in vlažno, mestoma bo lahko občasno rosilo ali rahlo deževalo.

Od petka bo več dni s sončnim in suhim vremenom. Občasno bo pihala burja. S severnimi tokovi bo pritekal občutno hladnejši zrak.