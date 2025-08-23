Danes popoldne še nekaj nestanovitnosti, jutri sončen dan

Onstran Alp se še zadržuje območje hladnejšega in bolj nestanovitnega zraka, ki bo obrobno še nekoliko vplivalo na vreme pri nas. Danes popoldne bo zlasti v gorskem svetu več nestanovitnosti in bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. Obrobno se bodo širile tudi do ostalih predelov. Popoldne bo v glavnem spremenljivo oblačno s posameznimi krajevnimi plohami ali nevihtami.

Jutri se bo vremenska slika umirila. Prevladovalo bo sončno vreme, zapihala bo šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo do okrog 25 stopinj Celzija.

Tudi v ponedeljek in torek se bo nadaljevalo sončno vreme. Noči bodo sveže, čez dan pa bo že kakšna stopinja Celzija več.