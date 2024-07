Civilna zaščita je za danes od 13. do 24. ure za celotno deželno območje izdala rumeno opozorilo zaradi možnosti neurij in obilnega deževja. Kot so zapisali pri deželni civilni zaščiti, so danes verjetni obsežni nalivi in nevihte z močnimi padavinami, ti pa naj bi bili pogostejši v nižinah in v gorah. Možne so nekatere močne nevihte z lokalno močnim dežjem.