Danes se bo Italija ustavila v podporo flotilji Sumud

Globalna flotilja Sumud resda ni izpolnila svojih glavnih ciljev, saj ji ni uspelo prebiti nezakonite pomorske blokade Gaze, dostaviti pomoči tamkajšnjemu sestradanemu prebivalstvu in vzpostaviti humanitarnega koridorja. Je pa poskrbela za glasno zgražanje civilne družbe zaradi ponavljajočih se izraelskih kršitev mednarodnega prava pod očmi svetovne javnosti. Ustavitev humanitarne misije v mednarodnih vodah od srede zvečer namreč spremljajo protesti po celi Evropi, najbolj glasno je ta čas v Italiji, kjer potekajo tudi zasedbe izobraževalnih ustanov.

Za danes sta sindikata CGIL in USB razglasila splošno stavko in napovedala več kot 100 protestnih shodov po celi državi. Sindikalisti v obrazložitvi stavke navajajo nedopusten oboroženi napad na civilna plovila flotilje in izraelske kršitve mednarodnega humanitarnega prava v Gazi. Nacionalni organ za nadzor stavk je sicer prekrižanje rok ocenil za nezakonito zaradi prekratke časovne najave, vendar sta sinoči sindikata napovedala pritožbo in stavko potrdila.

Vsak na drugem koncu Trsta

Delavci bodo po včerajšnjih protestih spet prekrižali roke v podporo palestinskemu ljudstvu tudi v Trstu. Prvega ob 9. uri prireja sindikat CGIL. Sprevod bo krenil izpred tržaškega Ljudskega vrta (Largo Tomizza), v njem bodo stopali tudi dijaki in univerzitetni študentje. Sprehodili se bodo do Trga Goldoni, od tam pa po ulicah San Spiridione in Filzi do Ulice Milano in Trga Oberdan.

Drugi shod pa bo od 9.30 na ploščadi pred četrtim vhodom v tržaško pristanišče, kamor vabita tržaško gibanje za pravice Palestincev in avtonomni sindikat USB.