Danes v FJK po daljšem času spet namerili 30°C

Po več dneh, točenje od četrtka, 3. avgusta, se je živo srebro danes v FJK spet povzpelo na 30 stopinj Celzija, sicer le krajevno in občasno. Natanko to vrednost je danes ob 15. uri meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa namerila v Biciniccu, tik Palmanove, na Videmskem, drugod so bile temperature za stopinjo ali dve Celzija nižje, toda vseeno precej višje kot v preteklih dneh. Otoplitev, ki se ravnokar udejanja, bo ob okrepitvi subtropskega anticiklona iz dneva v dan občutnejša. V dneh okrog velikega šmarna se bo živo srebro v najtoplejših dnevnih urah skoraj povsod povzpelo nad 30 stopinj Celzija, mestoma kar občutno. Toplejše bodo tudi noči. Zlasti od ponedeljka se bosta ob dotoku bolj vlažnih tokov povečala občutek soparnosti in toplotna obremenitev. Poletje se torej vrača, sončno in toplo vreme bo predvidoma vztrajalo vsaj do konca prihodnjega tedna.

Od danes do vključno nedelje bo pretežno jasno in iz dneva v dan topleje. Najvišje dnevne temperature bodo povečini, razen ob morju presegale 30 stopinj Celzija. Podobno vreme se bo nadaljevalo v ponedeljek in torek.