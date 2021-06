Danes zvečer možna tudi kakšna močnejša nevihta

Danes popoldne in zvečer se bodo od zahoda pojavljale posamezne krajevne nevihte, med njimi bo lahko tudi kakšna močnejša. Arso je v zvezi s tem objavil rumeno opozorilo.

V FJK bodo nevihte verjetnejše v goratih in v zahodnih predelih dežele, obrobno pa bo lahko kakšen nevihtni oblak segel tudi do Tržaške in Goriške. Kjer se bodo pojavljale padavine, bo padal peščeni dež, kajti koncentracija puščavskega prahu v zraku se bo od danes do sobote spet povečala.

Od danes do nedelje bo prevladovalo sončno vreme z morebitno popoldansko krajevno nestanovitnostjo, ki bo verjetnejša v gorah.

V soboto bo zapihala burja in bo vročina prehodno nekoliko popustila.