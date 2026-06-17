Papirnate izkaznice še naprej veljavne

Papirnate osebne izkaznice, katerih veljavnost še ni potekla, bodo v Italiji še naprej veljavne do naravnega izteka in ne le do prihodnjega 3. avgusta, kot je bilo sprva predvideno. Tako je na svoji torkovi seji 16. junija odločila italijanska vlada, potem ko je bilo ugotovljeno, da v nekaterih občinah izdajanje elektronskih osebnih izkaznic (tako imenovanih CIE) poteka počasi.

Da bi zagotovili učinkovitost osebnih dokumentov, so v vladi sklenili, da papirnate osebne izkaznice, katerih veljavnost še ni potekla, ohranijo veljavnost tudi po 3. avgustu letos »za določene namene in v odnosih z javno upravo ter subjekti, ki nudijo javne storitve«, piše v sporočilu za javnost. V občinah, ki imetnikom zapadlih izkaznic še ne bodo mogli izdati elektronskih izkaznic, bodo lahko uprave tem osebam izdale začasni osebni dokument.