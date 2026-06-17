Vročinski val se bo najprej začel ob morju

Subtropski anticiklon se nad Sredozemljem krepi in vzpenja proti severu. Iz dneva v dan bo naše kraje dosegel toplejši subtropski zrak. V petek se bo ponekod začel vročinski val. Naj spomnimo, da o vročinskem valu na območju z omiljenim sredozemskim podnebjem, se pravi, da na Primorskem in v nižinskih ter obmorskih predelih FJK, govorimo, ko je tri dni povprečna temperatura nad 25 stopinjami Celzija. Pogoji bodo najprej izpolnjeni ob morju, predvidoma v petek, nato kakšen dan kasneje tudi marsikje na Kraški planoti in na Goriškem.

Za primerjavo je meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa najvišjo povprečno 24-urno temperaturo v FJK včeraj namerila v Trstu, in sicer 22,7 stopinje Celzija. Na Goriškem in na Kraški planoti je bila za približno eno do dve stopinji Celzija nižja.

Najvišje dnevne temperature bodo ob koncu tedna na Goriškem do okrog 36 stopinj Celzija, na Kraški planoti okrog 33 stopinj Celzija, segrele pa se bodo tudi noči in je pričakovati, da bodo najnižje nočne temperature marsikje nad 20 stopinjami Celzija, pri čemer bomo na širšem območju beležili t.i. tropske noči.

Ob morju bo čez dan kakšna stopinja Celzija manj in bo pihljal morski veter, ki bo hkrati nekoliko hladil obalo, zlasti v popoldanskih urah pa tudi povečal občutek soparnosti.

Od danes do vključno nedelje bo prevladovalo sončno in iz dneva v dan toplejše vreme. Otoplile se bodo tudi noči. Vroče bo in vse bolj soparno.

V nedeljo zvečer in v noči na ponedeljek bo predvidoma prehodno zapihala šibka do zmerna burja. V pritrdilnem primeru bo noč na ponedeljek zelo topla in bodo nočne temperature ponekod lahko blizu 30 stopinj Celzija.

Vročina bo v začetku prihodnjega tedna še nekoliko pritisnila. Sončno in vroče vreme se bo predvidoma nadaljevalo ves prihodnji teden.