Rdeči biki so bili v uvodni etapi razred zase

Kolesarja ekipe Red Bull-BORA-hansgrohe Novozelandec Laurence Pithie in Belgijec Arne Marit sta bila najhitrejša v prvi etapi dirke po Sloveniji, ki je karavano vodila od Velenjskega jezera do Rogaške Slatine. Zmagovalec se je po slavju v prvi vrsti zahvalil moštvenemu kolegu, Slovencu Janu Tratniku, ki je po njegovih besedah opravil glavnino dela. Pithie bo nosil zeleno majico vodilnega na jutrišnji drugi etapi od Radelj ob Dravi do Ormoža.

Najboljši Slovenec danes je bil Tilen Finkšt, ki je v dresu Solution Tech Nippa zasedel sedmo mesto. Tudi Ljubljančan je priznal, da je Tratnikov ubijalski ritem na Ješovec pri Šmarju v kombinaciji z visoko temperaturo zraka povzročil spremembo načrtov v njegovi ekipi in izmučil udeležence.

Dvaintrideseta dirka po Sloveniji ima pet etap. Do nedelje bodo kolesarji prevozili 810,7 kilometra, pri čemer jih čaka 11.229 metrov višinske razlike. Danes je bila na sporedu najkrajša etapa (141,3 km), najdaljša pa bo sobotna od Kranja do Kranjske Gore (184,7 km). Na dirki sodeluje 17 ekip, med njimi dve iz svetovne serije, Red Bull-BORA-hansgrohe, iz katere je prvi favorit za skupno zmago, Nemec Florian Lipowitz, ter Bahrain-Victorious z domačim upom Jakobom Omrzelom.