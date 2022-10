Davčna goljufija z vonjem po kavi

Blago so nabavljali v tujini in ga nato uspešno preprodajali po Italiji, posredniki mednarodnega posla pa so bila slamnata podjetja, ki so se spretno izogibala plačevanju DDV-ja.Veliko goljufijo je odkrila finančna policija iz Ladispolija pri Rimu, ki je po preverbi davčnih obveznosti nekaterih podjetij, ki se ukvarjajo s trgovanjem kave v Viterbu in Frosinoneju, prišla na sled združbi, na čelu katere sta dva italijanska državljana. Eden od njuju ima prebivališče v Sloveniji, drugi pa na Malti. Oba se ukvarjata s prodajo kave v osrednji oziroma južni Italiji.

Desetim osebam so preventivno zasegli imetje in nepremičnine v vrednosti okoli 700 tisoč evrov, med njimi so tudi lastniki oziroma upravitelji podjetij, ki jih preiskujejo zaradi suma kaznivega dejanja neplačevanja davkov in izdajanja ter uporabe računov za neobstoječe transakcije.