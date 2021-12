Dela, kar mu je všeč in ima okrog sebe izredne ljudi

Tržačan Aljoša Ota je vodja predstavništva Slovenske turistične organizacije v Italiji. Mladi ekonomist po rodu iz Boljunca že več let živi v Milanu, kjer uspešno promovira Slovenijo in njene bolj ali manj skrite zaklade. Pravi, da tudi sam najraje odkriva nove kraje in ljudi.

Ceni poštenost, sovraži pa arogantnost in nasilje.

Katera je vaša največja odlika?

Morda ta, da skušam vedno iskati pozitivno plat situacije in z nasmehom sprejeti izzive v življenju.

Katero odliko najbolj cenite pri moškem?

Poštenost.

Katero odliko najbolj cenite pri ženski?

Poštenost seveda tudi pri ženski.

Katera je vaša največja šibkost?

Včasih slepo zaupam ljudem.

Kaj najraje počenjate?

Če bi moral izpostaviti le eno, bi izbral potovanja. Najraje odkrivam nove kraje in ljudi. Seznam pa je seveda daljši: športati, brati, študirati in poslušati glasbo.

Česa vas je najbolj strah?

Najbolj me je strah živeti življenje, v katerem se zbudiš vsak dan in nisi srečen.

Kako si predstavljate popolno srečo?

Srečo si predstavljam kot trenutek svobode ali kot občutek, ki te spremlja ob dosegu zelo pomembnega cilja.

Kako pa največjo nesrečo?

Mislim, da nesreča ne obstaja, vse je odvisno od nas.

Ko bi lahko bil kdo drug, bi bil ...

Winston Churchill.

Kje bi najraje živeli, če ne bi živeli v Milanu?

Zagotovo v New Yorku.

Katera je vaša najljubša barva?

Modra.

Katera je vaša najljubša roža?

Rdeča vrtnica.

Kaj pa žival?

Domača žival mačka, neodvisna, inteligentna, bežeča in elegantna. Divja pa delfin.

Kdo je vaš najljubši pisatelj/ica?

Ko sem bil mlajši, je bil to Roald Dahl, sedaj pa rad berem knjige o osebni rasti.

Kdo je vaš najljubši pesnik/ca?

France Prešeren.

Kaj pa najljubši fikcijski junak/inja?

Robin Hood.

Če bi lahko sedli v časovni stroj, v katero zgodovinsko obdobje bi se najprej odpeljali? Zakaj?

Odpeljal bi se v leto 1969, da bi lahko osebno doživel trenutek, ko je Neil Armstrong prvič pustil človeško sled na Luni.

Kam bi, če bi mogli, odpotovali jutri zjutraj?

V vesolje, kot so to že storili prvi vesoljski potniki.

Kaj najbolj sovražite in zakaj?

Sovražim arogantnost in nasilje, preprosto ne sprejmem, da bi lahko človek škodil drugemu.

Kateri talent bi radi imeli?

Rad bi bil glasbenik, da bi lahko igral klavir in kitaro.

Kaj bi spremenili pri svojem videzu?

Sprejmem se tako kot sem, sedaj pa je že napočil čas za priprave na poletje.

Katero je vaše sedanje razpoloženje, stanje duha?

Sem miren in srečen, delam to, kar mi je všeč, in imam okrog sebe izjemne ljudi.