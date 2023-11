Dela na avtocesti med Tržičem in Sesljanom

Na avtocesti A4 bo v tem koncu tedna na odseku med izvozoma Tržič vzhod in Sesljan potekalo tlakovanje cestišča. V petek ob 21. uri bodo zaprli izvoz pri Devinu za voznike iz smeri Benetk in bodo uvedli dvosmerno vožnjo na obratnem voznem pasu. Zaprto bo tudi počivališče Devin jug. Vozniki iz smeri Benetk, ki bi morali avtocesto zapustiti pri Devinu, bodo lahko zapeljali na izvoz Tržič vzhod in nato vožnjo nadaljevali po ostalih cestah. Običajen prometni red bodo ponovno vzpostavili v nedeljo ob 20. uri.